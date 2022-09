Fa quello che dice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa quello che dice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COERENTE

Significato/Curiosita : Fa quello che dice

Ma cosa ci dice il cervello è un film del 2019 diretto da riccardo milani. giovanna salvatori, una madre separata da enrico, un ufficiale pilota dell'aeronautica...

|}^{2}+{\frac {1}{2}}\right)\hbar \omega } uno stato coerente al tempo t 0 = 0 {\displaystyle t_{0}=0} rimane coerente per tempi t > t 0 {\displaystyle t>t_{0}}... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con quello; dice; quello di Treviso è rosso e IGP; quello di Milano durò circa quattro secoli; C è quello su un foglio e quello del destino; quello di potassio è usato anche come deodorante; Vita brevis, __ longa, dice vano gli antichi; Si dice che bussi sempre due volte; Recita in un film ma quasi mai dice qualcosa; Si dice che la legge non l ammetta; Cerca nelle Definizioni