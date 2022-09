Privilegiano parenti e amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privilegiano parenti e amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEPOTISTI

Significato/Curiosita : Privilegiano parenti e amici

Quaderni rossi (1946-1947) e i manifesti politici (1949) e una fitta corrispondenza epistolare con gli amici e i parenti sono depositati al centro studi...

Le trattative con i due sovrani, sarebbero emersi anche gli interessi nepotisti, che lo avrebbero portato infine a privilegiare l'alleanza con il nuovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con privilegiano; parenti; amici; parenti discendenti; Trasparenti come il vetro; parenti ascendenti; Né lucidi né trasparenti ; Il piccolo __ sardo, nel Cuore di De amici s; Si cucinano in camici a; In quelle della camici a si infilano le braccia; Indumento pesante sopra la camici a; Cerca nelle Definizioni