Poema cavalleresco di Bernardo Tasso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : AMADIGI

Significato/Curiosita : Poema cavalleresco di bernardo tasso

bernardo tasso (venezia, 11 novembre 1493 – ostiglia, 5 settembre 1569) è stato un poeta italiano, padre del famoso poeta torquato tasso. nacque da gabriele...

Immagini o altri file su amadigi di gaula amadigi di gàula, su sapere.it, de agostini. (en) edizioni e traduzioni di amadigi di gaula, su progetto gutenberg...

