Percepibili al tatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percepibili al tatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TANGIBILI

Parallela al terreno, lombi leggermente pronunciati, petto ampio, visto anteriormente deve avere uno sterno prominente, lateralmente costole percepibili al tatto...

Siti patrimonio dell'umanità: mentre questi ultimi rappresentano cose tangibili (come un parco naturale, una città o un complesso archeologico), i primi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con percepibili; tatto; percepibili come possono esserlo l odore e il sapore; Priva di tatto e di riguardo; Primo contatto con qualcuno o qualcosa; Se è morale, non entra in contatto con la pelle; Non intatto a causa di fessure e lesioni; Cerca nelle Definizioni