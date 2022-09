I paramenti della chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I paramenti della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ARREDI SACRI

Significato/Curiosita : I paramenti della chiesa

A dio, mentre per i paramenti non è mai stata prevista una "consacrazione", eventualmente vengono "benedetti". alcuni dei paramenti liturgici sono nei...

Un'abside semicircolare. in seguito alla soppressione ottocentesca gli arredi sacri subirono vicende diverse: i reliquiari come la grande cassa reliquiario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con paramenti; della; chiesa; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote; Vi si conservano i paramenti per la Messa; paramenti liturgici; Tipo di tessuto ornamentale per tende e paramenti ; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco; L estremità della colonna; Liquore d erbe della Val d Aosta; Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa Rosalia; chiesa che risale alla tradizione protestante; Sotterraneo di chiesa ; Si usa in chiesa per bruciare l incenso; Un vano laterale della chiesa ; Cerca nelle Definizioni