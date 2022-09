La nostra vecchia moneta con l albero di olivo e Minerva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nostra vecchia moneta con l albero di olivo e Minerva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CENTO LIRE

Significato/Curiosita : La nostra vecchia moneta con l albero di olivo e minerva

moneta: in un'economia che non contemplava l'uso della moneta cartacea, per effettuare un pagamento occorreva la consegna (o la spedizione) di moneta...

La moneta da 100 lire è una delle più famose della lira italiana, ed è circolata in italia dai tempi della monarchia fino all'introduzione dell'euro. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con nostra; vecchia; moneta; albero; olivo; minerva; Politicamente schierato dalla nostra parte; Era il jolly della nostra flotta navale; La nostra starlet; Dimostra che la nostra stella... è viva; Una tifosa della vecchia Signora; Un liquore invecchia to in fusti di rovere; Anti-__ = contro l invecchia mento; Monti presso Civitavecchia ; La moneta transalpina prima dell euro; Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002; moneta austriaca prima dell euro; moneta dell Albania; albero dai grandi fiori per lo più bianchi o rosa; albero ... canadese; Braccio dell albero ; Un albero d alto fusto; Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli; Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle Palme; Così sono detti i boccioli dell'olivo ; Una varietà di olivo con frutti molto grandi; minerva greca; La tessitrice che minerva muto in ragno; Una moneta che recava effigiata la dea minerva ; Altro nome di minerva ; Cerca nelle Definizioni