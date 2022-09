Non ne hanno le cose eterne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne hanno le cose eterne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FINE

Significato/Curiosita : Non ne hanno le cose eterne

fine – album degli amm fine – brano musicale di kim tae-yeon del 2017 fine – singolo di mike shinoda del 2019 f.i.n.e. – brano musicale degli aerosmith... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con hanno; cose; eterne; hanno una sola penna sul cappello; hanno cura dei neonati; I minuti l hanno più lunga; hanno il compito di studiare; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi; Offendono le cose sacre; Fare le cose velocemente: in __ e furia; Insieme di cose pessime e scadenti; Rende eterne le ore; Sembrano eterne nell'attesa; Cerca nelle Definizioni