Se non attacca, non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non attacca, non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Significato/Curiosita : Se non attacca, non serve

non l'ho mai capito bene" – video, su ilfattoquotidiano.it. url consultato il 4 maggio 2022. ^ meloni attacca la legge zan e rovescia la realtà: "non...

La colla vinilica, la colla siliconica, la colla epossidica, la colla ureica, la colla poliuretanica (colla pur), la colla neoprenica e la colla rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con attacca; serve; Chi lo attacca annoia con lunghe conversazioni; Insetti parassiti che si attacca no alla pelle; Come un attacca nte che fa molti gol; Cappuccio attacca to al bavero; serve per fare muri; serve per dosare le medicine; serve per il trasporto delle merci a domicilio; serve per facilitare la messa in opera di un serramento; Cerca nelle Definizioni