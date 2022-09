Un negozio che offre cibi pronti da portar via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio che offre cibi pronti da portar via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAKEAWAY

Significato/Curiosita : Un negozio che offre cibi pronti da portar via

O maschile. si usa anche per indicare una donna di facili costumi ("che la dà via") o più genericamente l'atto sessuale ("me l'ha data/o"). darle di santa...

takeaway è un film del 2022 diretto da renzo carbonera. maria pedrini è una giovane marciatrice che vive in un paesino di montagna in rapido declino economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

