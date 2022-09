I minuti l hanno più lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I minuti l hanno più lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANCETTA

Significato/Curiosita : I minuti l hanno piu lunga

La lancetta o sfera è una piccola asticciola che si trova all'interno del quadrante di un orologio meccanico e ruota intorno ad un perno centrale in senso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con minuti; hanno; lunga; Ridurre in minuti pezzetti; La sua zona... dura pochi minuti ; Un diminuti vo di Domenico; Una sessantina di minuti ; hanno il compito di studiare; hanno spirito arguto; hanno la voce abbassata e logora per un malanno; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; L ultimo d una lunga serie; Sonno prolunga to; Restare per un periodo prolunga to; lunga e interminabile lista;