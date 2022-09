Materia prima per dinamite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per dinamite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Altrimenti detto fulmicotone, per le sue proprietà infiammabili-esplosive, ancor prima dell'invenzione della dinamite. la sintesi della nitrocellulosa...

La nitroglicerina è un composto chimico esplosivo. la nitroglicerina a temperatura ambiente è un liquido oleoso da incolore a giallo (quando è poco pura)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

