Lungo le strade ne è segnalata la caduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo le strade ne è segnalata la caduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MASSI

Significato/Curiosita : Lungo le strade ne e segnalata la caduta

Istanbol'on fethi), detto anche caduta di costantinopoli o conquista di costantinopoli, fu la battaglia che valse la conquista turco-ottomana di costantinopoli...

massi – arrondissement del benin, nel dipartimento di zou villa massi – frazione di leonessa, in provincia di rieti, lazio danilo massi (1956) – regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con lungo; strade; segnalata; caduta; Le curve lungo la costa; Insenatura lungo la costa; Uccello di bosco con becco lungo e piume mimetiche; Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro; Azienda che si occupa di strade sigla; Un bisonte delle strade sigla; Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade ; Pista accanto ad alcune strade ; Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo; Quella d emergenza è segnalata da luci; Se è di sicurezza è ben segnalata ; La strada segnalata con una sorta di T; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto; Rovinosa caduta dalle scale; Elemento di protezione da caduta su un balcone; Rimettersi in piedi dopo una caduta ; Cerca nelle Definizioni