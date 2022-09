Lei all altare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lei all altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPOSA

Significato/Curiosita : Lei all altare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in...

la funzione era preceduta da un complesso rituale di vestizione della sposa, alla cui conclusione riceveva a casa sua lo sposo, i suoi familiari, i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

