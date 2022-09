Guaste, viziate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guaste, viziate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Guaste, viziate

Vacanze su uno yacht in mezzo al mar mediterraneo assieme ai suoi ricchi e viziati amici. durante la crociera non fa altro che rimarcare il proprio elevato...

Vizi delle donne romane e non, ricche e povere, nobili e plebee, tutte corrotte e depravate, e messalina era una di queste. il verso completo suona così:...