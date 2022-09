È grasso per gli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È grasso per gli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAT

Con il termine acidi grassi si indicano gli acidi monocarbossilici alifatici derivati o contenuti in forma esterificata in un grasso vegetale o animale...

fat – codice aeroportuale iata dell'aeroporto internazionale di fresno yosemite di fresno (stati uniti d'america) fat – codice iso 639-2 alpha-3 per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

