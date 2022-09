Garanzia data per coprire certi obblighi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garanzia data per coprire certi obblighi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAUZIONE

Significato/Curiosita : Garanzia data per coprire certi obblighi

Azioni come garanzia di un mutuo, in quanto le stesse sono utilizzabili dalle società emittenti come garanzia su pegno per ottenere liquidità per operazioni...

La cauzione di buona condotta (anche solo cauzione) è un istituto giuridico di diritto penale. l'istituto della cauzione di buona condotta è disciplinato...

