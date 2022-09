Il formato in scala più piccola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il formato in scala più piccola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIDOTTO

Significato/Curiosita : Il formato in scala piu piccola

Maneggiabili dalle piccole mani dei bambini. i modelli creati adottando questa scala sono un quarto più piccoli dei modelli scala 1:16, scala molto usata negli...

Importanza, vedi ridotta. disambiguazione – se stai cercando il settore corazzato di una nave, vedi ridotto (nave). con il termine ridotto (a volte sostituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Arcipelago portoghese formato da 9 isole; Così si chiama il formato del burro; È formato da un alga e da un fungo; Il formato di vendita di molte creme spalmabili; Obbliga l automobilista a scala re; Cifre scala te dal totale; Escala tion di conflitto: spirale __; I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli; piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002; Abitazione di campagna piccola e isolata; piccola elevazione di terreno; piccola auto che si guida con patente A2 ing;