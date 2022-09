Un digestivo dal caratteristico colore giallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un digestivo dal caratteristico colore giallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MELONCELLO

Significato/Curiosita : Un digestivo dal caratteristico colore giallo

Una gradazione alcolica del 40% ed è considerato un digestivo, da bere dopo i pasti. il suo colore giallo è dovuto alla presenza di zafferano. la denominazione...

