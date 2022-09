Devono soddisfare gli avventori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devono soddisfare gli avventori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORZIONI

Significato/Curiosita : Devono soddisfare gli avventori

Del far west, dove il pianista veniva assunto e pagato per allietare gli avventori, che spesso erano particolarmente rissosi e proni ai conflitti a fuoco...

Distinguerlo dalle altre due porzioni, definite invece come mesenteriali. infatti, per merito del mesentere, le due porzioni più distali dell'intestino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con devono; soddisfare; avventori; Lo devono fare i modelli del dipinto; La devono osservare i militari; Spesso devono essere accompagnati da adulti; Per funzionare, le coppie devono trovare i loro; soddisfare la fame per quantità o per qualità; Che ha mangiato fino a soddisfare completamente la fame; soddisfare la fame; Tali da non soddisfare ; Un esercizio per avventori ; Insieme degli avventori d un esercizio commerciale; Dividono gli avventori dai barman; Cerca nelle Definizioni