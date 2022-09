Vi si cuociono sopra i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si cuociono sopra i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORNELLI

Significato/Curiosita : Vi si cuociono sopra i cibi

Manualmente a intervalli periodici. i forni a convezione e le friggitrici ad aria sono simili nel modo in cui cuociono il cibo, ma le friggitrici ad aria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fornelli (disambigua). fornelli (furnièllè in molisano) è un comune italiano di 1 816 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con cuociono; sopra; cibi; cuociono in stampi; Luoghi in cui si cuociono mattoni e tegole; cuociono anche michette e filoni; Allisciano i capelli... e cuociono gli alimenti; sopra nnome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini; A volte emerge quello di sopra vvivenza; Evento positivo sopra nnaturale; Tasto del computer che sta sopra CANC; Lo si fa per conservare i cibi ; I vegani che non mangiano cibi cotti; Si effettua per valutare il sapore dei cibi ; Livello, piano, specie riferito a tessuti e cibi ; Cerca nelle Definizioni