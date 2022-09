Cumuli di legna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cumuli di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATASTE

Significato/Curiosita : Cumuli di legna

Dicembre vengono incendiati cumuli di legna tra i vari quartieri e contrade. raggiunta la mezzanotte, davanti alle porte di santa maria dell'olmo si forma...

Il termine catasto (derivato dalla lingua greca atst, o at st, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con cumuli; legna; cumuli di ricchezze, spesso nascosti; cumuli di pietre usati come punti di riferimento; Accumuli bianchi come quello sul Pollino; cumuli , nembi e cirri; Falegna me specializzato in legni pregiati; Un tipo di colla usata in falegna meria; Nicchia casalinga in cui ardere la legna ; Un modo per far legna ;