Composto presente in tutte le cellule - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composto presente in tutte le cellule. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATP

Significato/Curiosita : Composto presente in tutte le cellule

L'emolinfa degli insetti. è composto da cellule specializzate e da una matrice extracellulare liquida, detta plasma, che gli conferisce le caratteristiche di fluido...

Trasporto pubblico di nuoro (italia) atp – adenosina trifosfato, la molecola chiave nel metabolismo energetico della cellula atp – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con composto; presente; tutte; cellule; È composto da zucchero caramellato e frutta secca; Il nostro è composto da due camere; Un composto dei tessuti muscolari; composto organico emolliente e antigelo; Zucchero tipicamente presente nella frutta; Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi; Vorace squalo presente nel Mediterraneo; Un macchinario presente nei mulini industriali; Si leva tutte le mattine; Non in tutte passano i treni; Vi compaiono tutte le malattie; Il solido a quattro facce, tutte triangolari; Permettono la comunicazione tra le cellule nervose; Processo con cui si formano le cellule aploidi; cellule che presentano un nucleo ben differenziato; cellule riproduttive aploidi; Cerca nelle Definizioni