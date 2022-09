La competenza di un ufficio su una determinata zona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La competenza di un ufficio su una determinata zona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TERRITORIALITÀ

Significato/Curiosita : La competenza di un ufficio su una determinata zona

la zona marittima è una suddivisione amministrativa del litorale italiano ed è l'ambito di competenza della direzione marittima (direziomare), ufficio...

Il principio di territorialità, in diritto penale, è uno dei principi giuridici delimitanti la sfera di applicazione territoriale della normativa penalistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con competenza; ufficio; determinata; zona; Lavori di competenza del fabbro; competenza di un ufficio; Bravura, competenza ; Che resta entro la sede di competenza ; È ufficio so... all inizio; Era un ufficio amministrativo delle caserme; ufficio di gestione; Tavolo da ufficio ; determinata con esattezza; Immunizza da una determinata malattia; Privi di forma determinata ; Il responsabile commerciale di una determinata zona; La sua zona ... dura pochi minuti; zona mediana dell atmosfera terrestre; Violento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzo; Uno svizzero di Bellinzona ; Cerca nelle Definizioni