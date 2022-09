Città tedesca dell acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città tedesca dell acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESSEN

Significato/Curiosita : Citta tedesca dell acciaio

Grammatica tedesca lingua basso-tedesca ortografia tedesca riforma ortografica tedesca cognomi tedeschi glossario dei latinismi della lingua tedesca minoranze...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi essen (disambigua). essen è una città extracircondariale di 582 415 abitanti della renania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi essen (disambigua). essen è una città extracircondariale di 582 415 abitanti della renania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con città; tedesca; dell; acciaio; città nel centro della Sicilia; L elenco delle vie di una città ; La città toscana dei cantuccini; città su un ramo del Lago di Como; Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002; Regione tedesca in cui si trovano Lipsia e Dresda; Quella tedesca è nera, rossa e gialla; Città tedesca al confine francese; Allena a seconda dell e esigenze individuali; Un rinomato lido dell a Basilicata; Soldato dell e legioni romane; Città nel centro dell a Sicilia; L opposto dell alfa; Grado di durezza che si dà all acciaio ; Hanno i denti d acciaio ; Un tipo di acciaio ; Il forno in cui la ghisa si trasforma in acciaio ;