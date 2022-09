Città su un ramo del Lago di Como - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città su un ramo del Lago di Como. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LECCO

Significato/Curiosita : Citta su un ramo del lago di como

Il lago di como (lagh de comm in lombardo, afi: ['lk de 'km]), detto anche lario, è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente...

lecco (afi: ['lekko], pronuncia locale ['lkko], pronuncia[·info], lècch in dialetto lecchese ['lk]) è un comune italiano di 47 022 abitanti, capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con città; ramo; lago; como; città annessa all Italia nel 1919; Una hit di Pino Daniele dedicata alla sua città ; città del canton Ticino; La città di Leonardo Fibonacci; Ingordo, bramo so; La separazione fiscale di un ramo d azienda; La parte più buia fra il tramo nto e l alba; La città natale di Abramo ; Arcipelago portoghese formato da 9 isole; Che si riferisce al maggior lago italiano; Una città sul lago di Ginevra; Loch lago della Scozia; La Fallisi che recita con Aldo, Giovanni e Giacomo ; Fumava nelle locomo tive; Come il pollo... como do da mangiare; La locomo tiva dell Ottocento; Cerca nelle Definizioni