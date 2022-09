Castello in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Castello in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Significato/Curiosita : Castello in aria

Il castello in aria (castle in the air) è un romanzo fantasy del 1990 scritto dalla britannica diana wynne jones. il libro (composto da 21 capitoli) è...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sogno (disambigua). il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con castello; aria; castello reale presso Torino; L ode di Carducci ispirata da un castello di Trieste; Vi è il castello Sforzesco; L ode di Carducci ispirata... da un castello di Trieste; Aromatizza l aria in pineta; Quella d aria non suona; Era l avversaria del KGB; Una specialità dolciaria di Cremona; Cerca nelle Definizioni