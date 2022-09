Li butta giù l architetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li butta giù l architetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROGETTI

L'aspetto "non dei più robusti" di michelangelo, egli è ricordato mentre butta giù «scaglie di un durissimo marmo in un quarto d'ora», meglio di quanto avrebbero...

Al progetto manhattan spionaggio nucleare william higinbotham altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sul progetto manhattan... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

