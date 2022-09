Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SELFIESTICK

Significato/Curiosita : Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con bastone; utilizzato; farsi; autoscatti; smartphone; Lo è il bastone tra i piedi; Come un bastone con punta doppia; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio; Grosso bastone ; Liso come un tessuto molto utilizzato ; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse; Il segno distintivo utilizzato da più imprese; Aiuta un artista a farsi strada; Molto faticoso a farsi ; Lama per farsi la barba; farsi spazio prepotentemente; Accomuna smartphone , televisori, tablet e computer; Un codice che si legge con lo smartphone ; Si seleziona sullo smartphone quando si vola; Un messaggio che si manda con lo smartphone ; Cerca nelle Definizioni