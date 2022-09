Assicurare la nave al fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assicurare la nave al fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANCORARE

Significato/Curiosita : Assicurare la nave al fondo

Un'imbarcazione possono restare alla fonda senza rischi. ancorarsi assicurare la barca al fondo del mare per mezzo di un'ancora e della linea di ancoraggio (catena...

Artificiale), circondata da coste, dove le imbarcazioni e le navi possono ancorare e sostare in sicurezza al riparo dai venti e dalle correnti. alla lettera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

