Alpe di... , nelle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alpe di... , nelle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIUSI

Significato/Curiosita : Alpe di... , nelle dolomiti

Sud-orientali sezione = dolomiti sottosezione = dolomiti di gardena e di fassa supergruppo = dolomiti di gardena gruppo = gruppo dell'alpe di siusi codice = ii/c-31...

46°32'28n 11°38'40.99e / 46.54111°n 11.64472°e46.54111; 11.64472 l'alpe di siusi (mont sëuc in ladino; seiser alm in tedesco) è un altopiano dolomitico situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Gli scali come Malpe nsa e Heathrow; Molti artisti la calpe stano; Capanna alpe stre; Strisce da calpe stare; Sono uguali nelle tastiere; Fumava nelle locomotive; Un tappetino nelle palestre; nelle immediate vicinanze; Valle delle dolomiti dove si parla ladino; Le Alpi con le dolomiti ; Il più alto gruppo montuoso delle dolomiti ; Le montagne più alte delle dolomiti ;