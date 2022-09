Acronimo che designa i servizi video via Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo che designa i servizi video via Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OTT

Significato/Curiosita : Acronimo che designa i servizi video via internet

Motori di ricerca (acronimo inglese seo: search engine optimization) che si propone di creare pagine e siti che rispettino le regole (i "gusti") dei motori...

ott – codice iso 639-3 della lingua otomí di temoaya ott (o ótr) – nano della mitologia norrena diamond ott – calciatore samoano americano edi ott – calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con acronimo; designa; servizi; video; internet; Un acronimo reale; acronimo esplosivo; Il sistema nazionale dall acronimo SSN; acronimo ... d autore; Espressione latina con cui si designa va l autorità di Aristotele: __ dixit; Chi regna in sostituzione della persona designa ta; La locuzione che designa gli avvenimenti allo stadio iniziale; Locuzione francese che designa il deterrente nucleare; Svolgono servizi o con le isole; Si presta a svolgere ogni servizi o; servizi o igienico anche per animali domestici; Era un efficiente servizi o postale euro-asiatico; Lo scorrimento in verticale di un testo sul video ; Dividono molti video giochi; Fare un video ; Il Mario personaggio dei video games; Permette di condividere foto via internet ; Il gestore di un sito internet ing; Tiene un diario pubblico in internet ; Allontanare un disturbatore da un forum internet ; Cerca nelle Definizioni