Lo sono il bodeun e il mallegato - Cruciverba

Adige) baldonazzo (trentino-alto adige) buristo (toscana) bodeun (valle d'aosta) mallegato o biroldo (toscana) sangeli (sicilia) blutwurst (germania)...

Poi in un budello naturale o sintetico. gli insaccati si possono distinguere in: insaccati crudi: insaccati freschi: sono crudi, non stagionati e non fermentati;...