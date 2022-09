Corpo militare iraniano per la sicurezza interna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo militare iraniano per la sicurezza interna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASDARAN

Significato/Curiosita : Corpo militare iraniano per la sicurezza interna

Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica si occupa principalmente della sicurezza nazionale, difatti è responsabile della: sicurezza interna, controllo...

, "sepah-e pasdaran-e enghelab-e eslami"), meglio noto con l'espressione guardiani della rivoluzione o, dal farsi, pasdaran, è un organo militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con corpo; militare; iraniano; sicurezza; interna; Mani e piedi lo sono del corpo ; Lo è il corpo di chi ha dormito; Razza canina con rughe su muso e corpo ; Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano; La sede del più grande porto militare francese; Copricapo militare pieghevole; Uno scherzo... militare ; Agili imbarcazioni della marina militare ; L Abbas regista iraniano ; L Abbas regista iraniano ; L Abbas regista iraniano ; Terminal petrolifero iraniano ; In auto sono dotati di cinture di sicurezza ; Documento che attesta la sicurezza di un edificio; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing; Le ghiandole a secrezione interna ; Porre interna mente; La più interna delle tre meningi; Ha un esercito interna zionale; Cerca nelle Definizioni