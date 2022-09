Accomuna smartphone, televisori, tablet e computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna smartphone, televisori, tablet e computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERMO

Significato/Curiosita : Accomuna smartphone, televisori, tablet e computer

Disambiguazione – se stai cercando altri usi del termine, vedi schermo (disambigua). per schermo si intende generalmente un dispositivo di varie forme e dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con accomuna; smartphone; televisori; tablet; computer; accomuna i vegetali ai piedi; accomuna la Cardinale e la Gerini; accomuna processi e staffette; accomuna Rio de Janeiro, Venezia, Viareggio; Un codice che si legge con lo smartphone ; Si seleziona sullo smartphone quando si vola; Un messaggio che si manda con lo smartphone ; Galaxy : smartphone = Kindle : x; Una presa per televisori e videoregistratori; Il tubo dei vecchi televisori ; Lo hanno i vecchi televisori : tubo __; L HD dei buoni televisori ; Programmi per tablet ; Sistema operativo per tablet ; Il tablet Apple; Il cuore del tablet ; Un tasto della tastiera del computer ; Tasto del computer che sta sopra CANC; L immagine che compare sul monitor del computer quando non lo si usa; computer facili da trasportare detti notebook; Cerca nelle Definizioni