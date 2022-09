La via più... galattica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La via più... galattica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La via piu... galattica

Nel disco galattico stesso. la via lattea è più brillante in direzione della costellazione del sagittario, dove si trova il centro galattico che però non...

Stai cercando altri significati, vedi via lattea (disambigua). coordinate: 17h 45m 35s, -28° 56' 00 la via lattea (dal latino: via lactea) è la galassia...