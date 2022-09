Si trova nei buffet con diverse farciture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nei buffet con diverse farciture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTINA

Significato/Curiosita : Si trova nei buffet con diverse farciture

Una tartina è uno spuntino costituito da una fetta di pane guarnita con vari ingredienti sopra di essa. le tartine vengono consumate in tutto il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con trova; buffet; diverse; farciture; Strada su cui si trova chi ha perso tutto; Si trova nel collo, tra faringe e trachea; Regione tedesca in cui si trova no Lipsia e Dresda; Cavità in cui si trova il pelo: __ pilifero; Un organizzazione esperta in buffet ; Servizio che organizza buffet ; Definizione moderna di un happy hour con buffet ; Così è detto un happy hour con buffet ; Un insalata preparata con diverse verdure; Sono diverse nella data; Che può svolgere diverse funzioni; Sono diverse nel tomo; Cerca nelle Definizioni