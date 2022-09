Titolo di studio superiore alla laurea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo di studio superiore alla laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOTTORATO

Significato/Curiosita : Titolo di studio superiore alla laurea

Semplicemente un diploma di scuola superiore. il corso di laurea era prettamente professionale e molto simile all'attuale laurea magistrale a ciclo unico...

Considerato un dottorato, ma ufficiosamente, viene definito "il dottorato più piccolo", a differenza del dott. phil., "il grande dottorato". i titolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

