Un test scolastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un test scolastico.

Significato/Curiosita : Un test scolastico

Internazionali, sia agli insuccessi scolastici, perché possano mettere a fuoco le criticità del sistema scolastico e programmare interventi per migliorare...

verifica – sinonimo di compito in classe. verifica e validazione – in ingegneria e nei sistemi di gestione della qualità è l'atto di revisionare, esaminare...