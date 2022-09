Razza canina con rughe su muso e corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza canina con rughe su muso e corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SHAR PEI

Significato/Curiosita : Razza canina con rughe su muso e corpo

Corso italiano è una razza canina di tipo molossoide di origine italiana riconosciuta dalla fci (standard n. 343, gruppo 2, molossi e bovari sezione 2...

Lo shar pei è una razza canina di origine cinese riconosciuta dalla fci (standard n. 309, gruppo 2, sezione 2.1). si tratta di un cane di taglia media... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con razza; canina; rughe; muso; corpo; Come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe; razza canina nordica dal pelo bianco e folto; Certificato di animali di razza ing; razza di cane da caccia da seguita; Razza canina nordica dal pelo bianco e folto; Razza canina di origine britannica; Un tipo di tosatura canina ing; C è anche quella canina ; Nella medicina estetica riempie le rughe ing; Tarde come le tartarughe ; Il Sanzio... delle tartarughe ninja; L arcipelago delle tartarughe ; Iniziali di muso rgskij; Sorcide dal muso piuttosto allungato e appuntito; Scontrosi e muso ni; Ha un corno sul muso ; Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano; Tre guardie del corpo ; Se si sposta, varia l equilibrio d un corpo ; Parti finali del corpo ; Cerca nelle Definizioni