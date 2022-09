Quella cuneiforme è stata una delle prime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella cuneiforme è stata una delle prime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCRITTURA

Significato/Curiosita : Quella cuneiforme e stata una delle prime

Scrittore, a meno che una grande parte del contesto sia già nota in anticipo. una delle prime forme di espressione scritta è quella cuneiforme. la rappresentazione...

la scrittura è la fissazione di uno o più segni linguistici in una forma esterna più o meno durevole. nelle scritture alfabetiche...

