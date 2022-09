Qualità pregiata di caffè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualità pregiata di caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARABICA

Ciò ha permesso ai ricavi da caffè di costituire oltre il 60% degli introiti in valuta estera pregiata. la coltivazione di coffea arabica ha registrato...

Coffea arabica è utilizzata come stimolante per la presenza della caffeina, un alcaloide. il contenuto di caffeina dei semi di coffea arabica è più basso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

