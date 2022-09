Lo si fa per conservare i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa per conservare i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONGELARE

Significato/Curiosita : Lo si fa per conservare i cibi

Utilizzato per il raffreddamento rapido. viene utilizzato per portare in breve tempo (circa 90 minuti) il valore della temperatura dei cibi caldi da quella...

Tipo di dolce freddo, composto da acqua zuccherata e aromatizzata fatta congelare attorno a un bastoncino di legno. può anche contenere succo di frutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

