Oviedo è il capoluogo del loro principato - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ASTURIE

Significato/Curiosita : Oviedo e il capoluogo del loro principato

vedi oviedo (disambigua). oviedo (uviéu in asturiano) è una città di 220 020 abitanti della spagna nord-occidentale, capoluogo del principato delle asturie...

Provincia delle asturie rivoluzione delle asturie (1934) partíu asturianista cercanías delle asturie cucina delle asturie principe delle asturie

