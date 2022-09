Organismi vermiformi formati da più metameri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organismi vermiformi formati da più metameri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANELLIDI

Significato/Curiosita : Organismi vermiformi formati da piu metameri

Clitellio. negli anellidi si trovano già le presenze di sistemi formati da più organi. esistono due classi principali viventi di anellidi: policheti clitellata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con organismi; vermiformi; formati; metameri; Lo studio delle regole per la classificazione degli organismi ; Particolare forma di aggregazione di microrganismi ; Condizione di assenza di microrganismi ; I vegetali che si nutrono a spese di organismi morti; Molluschi marini vermiformi ; Animaletti vermiformi ; Possono essere vermiformi ... o editoriali; Schema informati vo; Molti sono stati trasformati in multisala; Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informati co; Un estensione in informati ca;