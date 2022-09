Mettere in gioco o a repentaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in gioco o a repentaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISCHIARE

Significato/Curiosita : Mettere in gioco o a repentaglio

in gioco uno dei temi ricorrenti delle opere di walter tevis: l'alcolismo. il desiderio del bere diventa via via più intenso rischiando di mettere a repentaglio...

Taleb, rischiare grosso, traduzione di marco cupellaro, il saggiatore, 2018, p. 307. ^ chi corre i tuoi rischi videorecensione del saggio rischiare grosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con mettere; gioco; repentaglio; Cerca di mettere la pallina in buca; Si firma per promettere un pagamento; mettere olio e aceto; Ruota per trasmettere energia; Il gioco delle tre carte... alla francese; Gestisce il tavolo da gioco al casinò fra; gioco simile alla calabresella; Carta da gioco francese; Mettere a repentaglio ; Cerca nelle Definizioni