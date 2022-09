Mantice della fisarmonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mantice della fisarmonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Mantice della fisarmonica

La fisarmonica (dal greco antico: fsa, phsa, «soffio/mantice» e µ, harmonikòs, «armonico»), "accordéon" in francese, "accordion" in inglese...

Con la bocca aspirarne l'essenza rimasta nel bicchiere (il cosiddetto "soffietto"). nei locali dell'ex-urss, specialmente in russia e ucraina, è molto...