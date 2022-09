Si indora per dare una cattiva notizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indora per dare una cattiva notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILLOLA

Significato/Curiosita : Si indora per dare una cattiva notizia

La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con indora; dare; cattiva; notizia; Cosi è la pillola che s indora ; E preferibile... indora ta; Così è la pillola che s indora ; S indora quella amara; Andare in bancarotta; Possono guidare un auto; Riguardare la lezione; dare indicazioni... sbandierando; Porta Pinocchio sulla cattiva strada; cattiva per il vate; Il viso che si fa a cattiva sorte; Una dea cattiva ; Una vai letta di Striscia la notizia ; Diffondere una notizia a più persone; __ la notizia ; L Enzo storico conduttore di Striscia la notizia ;