Far esplodere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far esplodere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DETONARE

Significato/Curiosita : Far esplodere

Fawkes, il membro più noto della congiura delle polveri, che tentò di far esplodere la camera dei lord a londra il 5 novembre 1605. l'uso della maschera...

Sparo, se confinata in un recipiente chiuso e dotato di miccia, tenderà a detonare facilmente. può raggiungere una velocità di detonazione di 1500 m/sec.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con esplodere; Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere ; esplodere con fragore; Può far esplodere ; Fa esplodere per sdegno; Cerca nelle Definizioni