L essenza di una cosa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SOSTANZA

Significato/Curiosita

Termine essenza (in greco: t ea, ti en einai, lat. essentia), secondo la concezione aristotelica, significa «ciò per cui una certa cosa è quello...

Accessorio, contingente. in chimica il sinonimo di sostanza pura in farmacologia, si può intendere come sostanza stupefacente altri progetti wikizionario wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

