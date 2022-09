Efficiente, apprezzabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficiente, apprezzabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VALIDO

Significato/Curiosita : Efficiente, apprezzabile

Gregorio ix, che arrivò a vedere in lui l'anticristo. federico fu un apprezzabile letterato, convinto protettore di artisti e studiosi: la sua corte fu...

Pedro manuel valido franco, noto semplicemente come pedro valido (lisbona, 13 marzo 1970), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

